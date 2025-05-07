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Общество

Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны

13.05.2025 12:23|ПсковКомментариев: 0

В 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с членами своей семьи возложил венок и цветы, а также почтил память воинов Красной армии в одном из сельских муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Воинский мемориал «Они сражались и погибли за Родину» установлен жителям пяти близлежащих деревень, которые с 22 июня 1941 года ушли на фронт и погибли, защищая страну от немецко-фашистских захватчиков. В соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года о мобилизации из этих деревень было призвано почти 400 жителей, и уходили многие целыми семьями: отец и сыновья, родные братья. Почти 200 из них так и не вернулись с этой войны.

Возлагая венок у подножия памятника участникам Великой Отечественной войны, Дмитрий Шахов рассказал, что для него День Победы не только общенародный и государственный праздник, но и семейный праздник, поскольку его дедушки и бабушки принимали самое непосредственное участие в Великой Отечественной войне, кто-то воевал на фронте, а кто-то работал в тылу на оборонных предприятиях: «Мой дед по материнской линии прошел две войны: финскую и Великую Отечественную, был несколько раз ранен, награждён государственными наградами СССР. К сожалению, есть и те, кто не вернулся с войны. Один из сыновей моего деда, который принимал участие в боях под Ржевом в апреле 1942 года, до сих пор считается пропавшим без вести. В год 80-летия Победы мы с нашими самым юным поколением планируем посетить места, где воевали наши предки».

«История Великой Отечественной войны мне всегда была интересна ещё в школе, особенно её начальный период, так как о нем не очень мало писали в советское время. Этот интерес сохранился до сих пор, но уже наполнился более глубоким содержанием – изучением первоисточников военного периода времени, доступ к которым в наше время стал проще. Интересна сегодня и достоверная статистика военного периода времени», - поделился Дмитрий Шахов. Например, деревня Аксёново состояла из 28 домов, в Красную Армию ушли 22 жителя. Не вернулось с полей сражений Великой Отечественной войны 19 человек, из них 14 до сих пор так и остаются пропавшими без вести.

В 2021 году при подготовке к изданию книги «Два дня Подвысокинской были» удалось по архивным документам восстановить судьбу одного из них. Целых три года вместе с коллегой из Владимирской области Людмилой Романовой Дмитрий Шахов искал его родственников. И в июне 2023 года его внуку на торжественном собрании были вручены: книга «Два дня Подвысокинской были» и документы о военной биографии его деда.

Изучая военные биографии воинов 141-й стрелковой дивизии РККА, уроженцев Псковской области, при подготовке к изданию книги «Два дня Подвысокинской были», удалось установить судьбы 12 из 26 солдат и офицеров, а уже на сегодня разыскать 6 их родственников, что по истечении 80 лет после начала войны довольно непросто, сказал псковский уполномоченный по правам человека.

«В 2024 году мы начали проект «Право на историческую память». Кстати, право на историческую память является одним из тех прав, которые входят в систему международных прав человека и гражданина и подлежат защите международными правозащитными организациями. В рамках этого проекта на основе полученных из государственных архивов, в том числе Министерства обороны России, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России, мы вместе с главами муниципальных образований занимаемся увековечиванием памяти всех воинов 141-й стрелковой дивизии РККА, уроженцев Псковской области. Это важно, так как сейчас получена дополнительная информация, которая частично восстановила судьбы защитников Родины в период Великой Отечественной войны, но о них нет никакой информации по месту их рождения! Проект планировали завершить к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, но ряд моих коллег из других регионов активно включился в поиск родственников своих воинов 141-й дивизии для увековечивания их имён в своих регионах, где они родились и ушли на фронт защищать Родину. Так, торжественные мероприятия уже прошли во Владимирской, Челябинской и Рязанской областях. Поиски родных и близких наших героев будут продолжены», - заключил Дмитрий Шахов.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Источник: Псковская Лента Новостей
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