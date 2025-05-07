Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

При слове «ларек» люди среднего и старшего возраста мысленно переносятся в не очень благополучные 90-е. Тогда в этих самых ларьках покупалось и продавалось практически всё. Вид они имели, за редким исключением, «партизанский». На сегодняшний день, чаще всего, сменив внешний облик, часть из того числа ларьков, что были ранее в Пскове, сохранились. Но в последнее время власти заметно продвинулись в вопросе приведения этой сферы в соответствие. И надо сказать, что горожане поддерживают эту тенденцию. Так, согласно опросу ПЛН, 60% опрошенных категорически «за» избавление города от ларьков, 20% думают, что убрать следует только те ларьки, которые имеют неприглядный вид, а 16% - за то, чтобы ларьки остались: не у всех есть средства на аренду ТЦ + ларек – это единственная возможность ночью купить еду в микрорайоне. Что ждет городские ларьки в дальнейшем? Сколько их останется? Какова судьба «Магеллана»? Эту тему мы сегодня обсудим в программе «Кузница».

Наш сегодняшний эксперт – заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов. Телефон прямого эфира: 56-73-72.