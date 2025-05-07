Общество

У фонтана на Четырёх углах в Пскове может появиться фудтрак

Фургон либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой еды, может появиться у фонтана на Четырех углах в Пскове. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«У фонтана на Четырех углах может появиться фудтрак на территории парковки, со стороны улицы Конной. Мы хотим, чтобы предприниматели выходили на конкурс и смогли оказывать там услуги. Думаю, что это будет пользоваться популярностью», — рассказал Андрей Ульянов.

Гость студии отметил, что администрация прислушивается к просьбам псковичей, поэтому решение о размещении фудтрака в скором времени будет принято.