Общество

Сотрудники УФСИН по Псковской области прослушали патриотические лекции

Для сотрудников УФСИН России по Псковской области провели просветительские мероприятия на темы: «Герои Великой Отечественной войны» и «Будущее России после СВО: вызовы и перспективы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотография: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главная цель мероприятий – укрепить историческую память и обсудить современные геополитические реалии.

Лектором выступила Екатерина Гончарова, кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования и лектор Российского общества «Знание».

На встрече сотрудники вспомнили подвиги героев Великой Отечественной войны, их вклад в Победу. Также обсудили актуальные вопросы, связанные с СВО и развитием России в новых условиях. Участники рассмотрели сценарии социально-экономического и политического развития страны, роль силовых структур в обеспечении безопасности и стабильности.

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества с Российским обществом «Знание», которое занимается просветительской деятельностью по всей стране.