Общество

Студенты псковского колледжа прошли практику на заводе «Титан-Полимер»

Студенты Псковского колледжа технологий и сервиса прошли производственную практику на заводе «Титан-Полимер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

В этом году между предприятием и образовательным учреждением был заключен соответствующий договор. Обучение проходит по направлению «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», практические навыки студенты приобретали в административно-хозяйственном отделе предприятия.

Завод «Титан-Полимер» регулярно взаимодействует как со средне-специальными, так и высшими учебными заведениями региона по прохождению учащимися практики и стажировки на предприятии. Специалисты департамента по управлению персоналом, руководители подразделений завода проводят информационные встречи со студентами, рассказывают молодым специалистам о возможности трудоустройства и особенностях применения своих профессиональных навыков на производстве.

На предприятии также действует программа профессионального обучения. В 2024 году 344 сотрудника прошли курсы повышения квалификации и освоили новые профессии.