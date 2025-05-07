Общество

Новоржевскому ветерану вручили значок и ленту почетного гражданина округа

Ветерану Великой Отечественной войны Нине Тришенковой вручили ленту и значок почетного гражданина Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Нина Тришенкова удостоена звания Почетный гражданин Новоржевского муниципального округа на основании решения Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.

«Сегодня выполнила важную миссию и поздравила Нину Федоровну с новым статусом, вручила значок и ценный подарок. Звание присвоено ветерану за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Новоржевского района. Нина Фёдоровна прожила непростую жизнь сельской труженицы. Пережила оккупацию, заново училась ходить после тяжелейшего ранения. Но сила духа и любовь к жизни позволили ей выстоять, пережить голод и послевоенные лишения. Работала в колхозе, в 1951 году вышла замуж. Вместе с мужем воспитали двух прекрасных дочерей, выросли уже и внуки. После ухода на пенсию Нина Фёдоровна занималась домашним хозяйством», - отметила Любовь Трифонова.

Сейчас Нина Тришенкова проживает в Пскове, у дочери Веры, но на лето всегда переезжает в свою родную деревню Филково.

«Показывая нам фото из семейного альбома с улыбкой вспомнила, как испугалась шума локомотива, увидев впервые в жизни поезд. Помнит многих односельчан. И с нетерпением ждет поездки в милые сердцу места земли новоржевской. Уважаемая Нина Федоровна! От имени всех жителей округа поздравляем Вас с почетным званием и праздником Великой Победы! Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом и заботой дочерей и внуков. Пусть здоровье будет крепким, дни наполнены позитивом, а вера в свои силы помогает Вам всегда и во всем! Мира Вам и радости! Спасибо за Победу!» - заключила Любовь Трифонова.