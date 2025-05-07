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Общество

Прокурором Великолукского района назначен советник юстиции Константин Тимофеев

14.05.2025 09:29|ПсковКомментариев: 0

На должность прокурора Великолукского района назначен советник юстиции Константин Тимофеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. 

Фото: прокуратура Псковской области

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 13.05.2025 № 529-к советник юстиции Тимофеев Константин Валерьевич назначен на должность прокурора Великолукского района Псковской области сроком на 5 лет», - сообщили в прокуратуре. 

Ранее Константин Тимофеев проходил службу в должности прокурора Плюсского района. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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