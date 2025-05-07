Прокурором Великолукского района назначен советник юстиции Константин Тимофеев

На должность прокурора Великолукского района назначен советник юстиции Константин Тимофеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 13.05.2025 № 529-к советник юстиции Тимофеев Константин Валерьевич назначен на должность прокурора Великолукского района Псковской области сроком на 5 лет», - сообщили в прокуратуре.
Ранее Константин Тимофеев проходил службу в должности прокурора Плюсского района.