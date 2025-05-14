Псковское УФСБ подвело итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»

В управлении ФСБ России по Псковской области подвели итоги конкурса детских рисунков под названием «Горжусь Победой», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Фото: УФСБ России по Псковской области
Мероприятие было приурочено к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: псковского естественно-математического лицея №20 и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Псков).
Все юные художники были награждены дипломами.
Конкурсы детских рисунков патриотической направленности проводятся управлением ФСБ России по Псковской области регулярно. Их главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.