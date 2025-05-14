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Погибшую при пожаре псаломщицу храма Петра и Павла острова Белова похоронят 16 мая

Псаломщицу храма Петра и Павла острова Верхний имени Белова в Псковском районе Наталью Соколову, погибшую при пожаре 13 мая, похоронят на погосте обители, сообщил Псковской Ленте Новостей собственный источник.

15 мая пройдет заупокойная панихида и прощание с Натальей Соколова в морском храме Климента в Пскове (Красноармейская набережная, 16) в 14:00 для всех, у кого не будет возможности приехать на остров Верхний. У стен храма будет организован поминальный стол.

16 мая в храме Петра и Павла острова Верхний пройдет божественная литургия. В 10.30 состоится отпевание Натальи Соколовой.

Погребена Наталья Соколова будет на погосте храма Петра и Павла острова Верхний, у входа в пещерный храм, недалеко от могилы отца Сергия. Сразу после погребения будет организована поминальная трапеза.

Проходит сбор средств для помощи в похоронах Натальи Соколовой. Пожертвование можно прислать посредством «Сбербанк онлайн» по номеру телефона настоятеля храма Петра и Павла острова Верхний иерея Михаила Буценка: +7 909 574-42-00.

Напомним, 13 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов на острове Белов Псковского района тела 72-летней женщины с признаками отравления продуктами горения. Проводится проверка.

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По полученной информации, причиной возгорания могла послужить неисправная работа электрооборудования.