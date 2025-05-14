Общество

В ГД назвали хорошей идеей запрет продажи алкоголя во время последних звонков

Введение по всей России ограничений на продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных в школах было бы оправданно. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Вообще, это очень хорошая идея, потому что всегда, когда идут большие праздники, большие мероприятия, продажа алкоголя запрещена», - сказала парламентарий, отвечая на вопрос, нужно ли по всей России по примеру ряда регионов запрещать продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных.

По ее словам, эта мера оправдана в том числе «с точки зрения безопасности». «Когда собирается много людей, очень важно, чтобы все находились в том состоянии, что они понимают, что они делают», - заметила Буцкая.

Последние звонки в 2025 году в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня, пишет ТАСС.