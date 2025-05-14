Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним основные итоги апрельской сессии регионального парламента и актуальные вопросы бюджетной повестки региона. Как гость студии оценивает социально-экономическую ситуацию в регионе? Каков на сегодняшний день объем госдолга? Удается ли в этом году получать дополнительные средства из федерального бюджета? Что Александр Братчиков думает по поводу темпов и качества догазификации в Псковской области, как оценивает работу региональных уполномоченных, которые выступили на апрельской сессии с отчетами? Почему псковская оппозиция дружно взялась «педалировать» тему проблем в здравоохранении?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена