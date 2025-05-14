Общество

Инженерные коммуникации меняют в псковском детском саду №54

Капитальный ремонт детского сада №54, который осуществляется в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи», продолжается. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, сейчас на объекте идёт работа одновременно в трёх корпусах. В первом уже полностью подготовлена крыша к новому покрытию, параллельно ведётся замена инженерных коммуникаций и демонтаж внутри здания.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Во втором корпусе завершены все подготовительные работы. Здесь ведётся монтаж электрооборудования, пожарной сигнализации и инженерных сетей. Стены уже готовы к покраске, а в санузлах и коридорах появляется новая плитка. На крыше смонтирован первый слой гидроизоляции.

В третьем корпусе завершилась разборка конструкций, начинается внутренняя отделка и замена кровли. Уже выполнены ключевые работы по водоснабжению и канализации, а также начат монтаж систем оповещения и пожарной безопасности.

«Как и в случае со школой №13, мы будем искать дополнительные источники финансирования, чтобы завершить все работы на высшем уровне», - отметил глава города.