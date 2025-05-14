Общество

Молодежь Псковской области приглашается в Крым на летние школы академии «Меганом»

Творческая молодежь Псковской области приглашается в Крым на летние школы академии «Меганом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Изображения: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Как сообщили организаторы, с июня по сентябрь в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» пройдут летние школы академии «Меганом». Проект, ранее известный как образовательные заезды для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, в 2025 году стартует уже в одиннадцатый раз.

Образовательные заезды пройдут в новом формате семидневных культурно-просветительских интенсивов, на которых эксперты из разных областей творческих индустрий поделятся своими знаниями и опытом с участниками.

В каждом заезде примут участие 400 молодых творцов в возрасте от 18 до 35 лет. Проезд, проживание и питание для них будет бесплатным.

Летняя школа, посвящённая советскому юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару, пройдёт 3 - 9 июля и объединит пять арт-школ: «ВДвижении», «Абрикосовый сад», «Исполняй», «Под куполом» и «Культорги».

Участниками станут танцоры и хореографы-постановщики, актёры, режиссёры и сценаристы, вокалисты и битбоксеры, артисты оригинального жанра, а также режиссёры отборочных этапов «Студвесны» и культорганизаторы.