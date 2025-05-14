Общество

Судебные приставы Псковской области вновь сдали кровь для нуждающихся

Сотрудники УФССП России по Псковской области регулярно участвуют в донорских акциях. На этот раз приставы посетили Псковскую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам медицинских учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Акция прошла в организованном порядке при соблюдении всех медицинских требований. Перед донацией сотрудников органа принудительного исполнения осмотрели врачи, а также провели лабораторные исследования на группу крови и уровень гемоглобина.





«Донорство для судебных приставов региона – уже добрая традиция. Сдача крови – это не только гражданский долг, но и реальный шанс спасти чью-то жизнь», - заключили приставы.