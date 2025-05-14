Общество

В Госдуме предложат продлевать отпуск в случае ухода за больным ребенком

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника, пишет РИА Новости.

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно, если работник использовал больничный по уходу за ребенком. Если работник не обращается за больничным, работодатель не обязан продлевать отпуск. Законопроект предлагает закрепить право на продление или перенос отпуска при временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком. Это важный шаг в поддержке семей с детьми.