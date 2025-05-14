Общество

Тематический вечер с краеведом Тамарой Вересовой прошел в Псковском филиале Университета ФСИН

Тематический вечер, посвященный 80-летию Великой Победы, в Псковском филиале университета ФСИН России прошел с участием краеведа, писателя и журналиста Тамары Вересовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

В читальном зале заведующий библиотекой Татьяна Больсунова организовала встречу курсантов с председателем Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамарой Вересовой, которая поделилась своими воспоминаниями о годах восстановления Пскова после оккупации города немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1944 годы.

Открыла мероприятие Татьяна Больсунова, выступив с лекцией об оккупации Псковского края в Великую Отечественную войну. Курсанты услышали о стратегическом значении Пскова, порядках, установленных немцами в оккупированном городе, и борьбе подполья с захватчиками, а также о значении православной миссии в годы Великой Отечественной войны.

«Для жителей города это был период страданий и испытаний, но несмотря на ужасы оккупации, псковичи смоги быть мужественными и несломленными, сохраняя надежду на освобождение. События того времени служат напоминанием о ценности мира и свободы, которые нужно беречь, а при необходимости – вставать на их защиту», – отметила заведующий библиотекой.

Псковский краевед Тамара Вересова, родившаяся в первый год войны, поделилась своими детскими воспоминаниями о стойкости духа псковичей в годы фашистской оккупации областного центра и его освобождении. Она отметила, что город был полностью разрушен, представляя собой трагическое зрелище, и враг был уверен, что его невозможно будет восстановить, однако жители сделали почти невозможное, совершив героический трудовой подвиг, подняв из руин и пепла Город воинской славы.

В завершение встречи с курсантами Тамара Вересова подарила библиотеке Псковского филиала университета один из номеров краеведческого альманаха «Псковский летописец», главным редактором которого она является.