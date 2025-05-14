Общество

Коллекцию крыльев и этнические наряды представили псковички на «Битве стилистов» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на площадке Money Honey Concert Hal 11 мая прошла битва стилистов, в которой приняли участие модели международного женского клуба Smoothlifestyle Псков вместе с руководителем направления Smoothpodium Марией Гавриловой.

Фотографии: предоставили в клубе Smoothlifestyle

По словам руководителя Smoothpodium, произошло событие, которое невозможно вписать в рамки стандартных форматов. Это было не просто шоу, а смелая синергия трёх стихий — музыки, моды и личного стиля. Рок-концерт с мощной энергетикой, дерзкий модельный показ и зрелищная «Битва стилистов» — всё это в одном вечере.

«Для меня этот вечер был тройным испытанием и наслаждением: я была в составе жюри, оценивающего работы лучших стилистов Санкт-Петербурга, одновременно выходила на подиум как модель и сопровождала наших девушек — как их наставник и куратор», - рассказала Мария Гаврилова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Организатором мероприятия выступила Мария Тюмикова, style-директор международного женского клуба Smoothlifestyle Санкт-Петербург.

В этот вечер на подиуме блистали девушки из Пскова — модели направления Smoothpodium в рамках международного проекта Smoothlifestyle, который представлен в более чем в 30 странах мира.

Концепция Smoothlifestyle — в женской красоте нет стандартов. Это про женщин, которые выбирают быть собой. Про тех, кто выходит на подиум не ради идеала, а ради свободы самовыражения. Возраст, размер, внешность — всё это не имеет значения.

На сцене Money Honey девушки из Пскова представляли:

аутентичную коллекцию дизайнера Юлии Клюевой,

этническую коллекцию Марии Тюмиковой и Ethnic Studio,

вдохновляющую коллекцию крыльев от Анастасии Розовой,

уникальный выход с картинами питерской художницы Марии Эннайми.

«Что я могу сказать? Это был опыт, который невозможно забыть. Взрыв энергии. Эстетика стиля. Смелый формат, который разрушает привычные границы. Я уверена, что мы стали свидетелями рождения новой волны мероприятий, где нет сценария — есть импульс и живое творчество», - заключает руководитель направления Smoothpodium Мария Гаврилова.