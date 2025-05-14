Росалкогольтабакконтроль: Резкие ограничения продажи алкоголя увеличивают черный рынок

Введение значительных ограничений на продажу алкоголя приводит к росту нелегальных розничных продаж. Об этом сообщил заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Олег Васильченко на Всероссийском форуме институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.

«Резкое введение значительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции приводит к сокращению количества легальных точек продаж алкогольной продукции и, как следствие, к росту нелегальных розничных продаж алкогольной продукции сомнительного качества», - сказал он.

Как отметил Васильченко, ведомство ищет баланс между необходимостью сокращения потребления алкоголя населением и удовлетворением потребности в этом продукте. Также, по его словам, Росалкогольтабакконтроль фиксирует сокращение среднедушевого потребления нелегальной продукции и одновременного роста легального оборота.

«По итогам 2024 года <...> во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 10 млн литров нелегальной продукции для последующего уничтожения Изъято 253 единицы основного технологического оборудования, применяемого для производства нелегальной продукции», - отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что смертность от связанных с алкоголем причин снизилась в регионах, которые ввели ограничения и запреты на его продажу, в частности, хорошие результаты показали Республика Саха (Якутия) и Вологодская область, которые ввели подобные меры, пишет ТАСС.