Общество

Школа артериальной гипертензии откроется в псковской поликлинике

В Псковской городской поликлинике №1 откроется Школа артериальной гипертензии, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Вести занятия будет фельдшер Екатерина Округина. На первом уроке, который состоится 20 мая, специалист подробно расскажет о понятии «плохой холестерин», его значении в развитии атеросклероза, а также поделится эффективными способами снижения уровня холестерина.

«Это будет не просто интересно, но и крайне полезно!» - отметили в облздраве.

Занятия будут проходить по адресу: улица Кузнецкая, дом №19, 2 этаж, в зале для проведение конференций. Участие бесплатное. Необходима предварительная запись.

Записаться на занятие в Школу артериальной гипертензии в подразделение №1 к Екатерине Округиной можно через контакт-центр поликлиники по номеру телефона: 8 (8112) 299-028.

«Не упустите возможность повысить свои знания и улучшить качество жизни!» - заключили в комитете.