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Общество

Социальный марафон «Моя семья - моя радость» прошёл в Бежаницах

15.05.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

За вершающий выезд команды проекта «Моя семья» с социальным марафоном «Моя семья – моя радость» прошёл сегодня, 15 мая. Команда специалистов Псковского областного отделения Российского детского фонда и ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» пообщалась на тему семейных ценностей и традиций с учениками МБОУ «Бежаницкая средняя школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда. 

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Выезд был приурочен к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Специалисты Центра общественного здоровья в интерактивной форме поговорили с учениками 8-ых классов о важности семьи в жизни каждого.

Всех участников марафона разделили на группы, после чего ребята начали выполнять задания марафона. На первой станции с детьми поговорили о семейных традициях. На второй станции дети вспоминали своих близких и дальних родственников, рисуя семейное древо. А на третьей станции участники марафона делали «семейное фото». Дети сами распределили между собой родственные роли и старались выстроить друг друга на общую фотографию, учитывая старшинство и уважение старших членов семьи.

 

После насыщенной работы на станциях социального марафона дети подкрепились на кофе-паузе. А завершилось мероприятие посещением «бесплатного магазина» Детского фонда, где дети выбрали себе понравившиеся вещи, и вручением настольных игр для семейного досуга.

Напомним, что проект «Моя семья» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта – создание условий для развития и укрепления семейных ценностей среди детей и подростков, обучающихся в 8-11 классах Псковской области.

Всего команда проекта совершила десять выездов в Островский, Новоржевский, Печорский, Опочецкий, Красногородский, Пыталовский, Пушкиногорский, Порховский, Бежаницкий, Палкинский районы Псковской области.

Проект «Моя семья» продлится до конца июня 2025 года. В ближайшее время команда проекта подведёт итоги своей работы, которыми обязательно поделится. Также команда проекта и дальше готова рассматривать возможность подобных выездов в общеобразовательные школы и интернатные учреждения Псковской области.

Теги: #регион60 #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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