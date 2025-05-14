Общество

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ученикам Моглинской школы об управлении скутерами и мотоциклами

Беседу с учениками седьмых классов МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети!» сегодня, 15 мая. Мероприятие было посвящено теме «Ребенок за рулет скутера, мопеда или мотоцикла подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Сотрудники рассказали детям об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта:

превышение скоростного режима, не позволяющее контролировать движение транспортного средства для выполнения правил дорожного движения;

не предоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании;

резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению;

опасное вождение самого мотоциклиста;

неблагоприятные погодные условия.

Также большое внимание уделили возрасту, с которого можно управлять мототранспортом, при наличии прав:

до 50 кубических сантиметров - с 16 лет;

до 125 кубических сантиметров - с 16 лет;

от 125 кубических сантиметров - с 18 лет.

Школьникам рассказали про наступление ответственности и последствий при нарушений правил дорожного движения. С заключительным словом к ребятам обратился председатель Общественного совета Сергей Дергунов и призвал всех соблюдать правила дорожного движения