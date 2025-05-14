Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ученикам Моглинской школы об управлении скутерами и мотоциклами

Беседу с учениками седьмых классов МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети!» сегодня, 15 мая. Мероприятие было посвящено теме «Ребенок за рулет скутера, мопеда или мотоцикла подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.
Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району
Сотрудники рассказали детям об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта:
Также большое внимание уделили возрасту, с которого можно управлять мототранспортом, при наличии прав:
Школьникам рассказали про наступление ответственности и последствий при нарушений правил дорожного движения. С заключительным словом к ребятам обратился председатель Общественного совета Сергей Дергунов и призвал всех соблюдать правила дорожного движения