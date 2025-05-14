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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ученикам Моглинской школы об управлении скутерами и мотоциклами

15.05.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Беседу с учениками седьмых классов МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети!» сегодня, 15 мая. Мероприятие было посвящено теме «Ребенок за рулет скутера, мопеда или мотоцикла подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району. 

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Сотрудники рассказали детям об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта:

  • превышение скоростного режима, не позволяющее контролировать движение транспортного средства для выполнения правил дорожного движения;
  • не предоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании;
  • резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению;
  • опасное вождение самого мотоциклиста;
  • неблагоприятные погодные условия.

Также большое внимание уделили возрасту, с которого можно управлять мототранспортом, при наличии прав:

  • до 50 кубических сантиметров - с 16 лет;
  • до 125 кубических сантиметров - с 16 лет;
  • от 125 кубических сантиметров - с 18 лет.

Школьникам рассказали про наступление ответственности и последствий при нарушений правил дорожного движения. С заключительным словом к ребятам обратился председатель Общественного совета Сергей Дергунов и призвал всех соблюдать правила дорожного движения

Теги: #псковский район #МВД #безопасность #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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