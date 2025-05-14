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Общество

Сокращенный рабочий день только для женщин одобряют 69% псковичей – опрос

16.05.2025 09:44|ПсковКомментариев: 0

Сокращенный рабочий день только для женщин одобряют 69% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них было больше времени на семью. При этом уровень заработной платы предлагается оставить неизменным. Согласно опросу, большинство респондентов (69%) поддержали идею парламентария («Однозначно за, потому что у женщин помимо работы еще много забот дома, и лишний час просто необходим»). 16% опрошенных выступили против («Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому»). 15% затруднились с ответом («Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею»).

Женщины чаще представителей сильного пола поддерживали сокращение рабочего дня: 77% против 54% соответственно. Не одобряют инициативу 23% мужчин и 9% жительниц Пскова: «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: среди опрошенных до 35 лет идею поддержали 63%, а среди горожан старше 45 лет — уже 71%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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