Общество

На Земле возможны магнитные бури в выходные

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются начиная с субботы и воскресенья в связи с сильным ростом скорости солнечного ветра. Причиной будет <…> крупная корональная дыра», - говорится в сообщении.

Вероятность магнитных бурь составляет около 30-40%, а также около 30-40% приходится на вероятность геомагнитных возмущений. «По предварительным расчетам, скорость [солнечного] ветра возрастет с текущих 400 км/с до 600-700 км/с <…>.Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь в диапазоне от [G]1 до [G]2 уровня по 5-балльной шкале, а, в случае "удачной" комбинации параметров межпланетной среды, и до [G]3 уровня», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток.