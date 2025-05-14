Общество

Проект закона о штрафах за продажу детям энергетиков Госдума рассмотрит 20 мая

Госдума планирует 20 мая рассмотреть во втором чтении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) об ответственности за продажу детям энергетических напитков, сообщил председатель палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«Поправки в КоАП, которыми предлагается установить ответственность за продажу детям энергетиков, планируем рассмотреть во втором чтении 20 мая», - сказал Володин журналистам.

Согласно предложенным нормам, за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков может грозить штраф до 500 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».

«Это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения», - отметил председатель Госдумы.

1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать документ, позволяющий установить возраст.

Володин напомнил, что энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма. В частности, страдают сердце и кровеносная система. Из-за регулярного потребления энергетиков может обостриться ряд заболеваний нервной системы.

Председатель Госдумы уверен, что ответственность для нарушающих запрет продавцов необходима: «Недопустимо, чтобы недобросовестные торговцы пополняли кассу за счет здоровья детей».