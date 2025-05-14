Общество

Свыше 58% жителей региона заказывают товары через Интернет — Псковстат

В 2024 году 58,6% жителей Псковской области заказывают товары и услуги через Интернет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«С каждым годом растет число жителей области, которые совершают покупки или заказывают услуги через Интернет. Об этом говорят данные выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей», - отметили в Псковстате.

В 2024 году 58,6% жителей Псковской области в возрасте 15 лет и старше заказывали товары и услуги через Интернет. В 2023 году доля таких пользователей составляла 45,7%.

Городские жители активнее используют Интернет для покупок, чем сельские: их доля составила 61,2%, сельских — 52,4%.