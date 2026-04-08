Аналог «Разговоров о важном» введут в детских садах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года во всех детских садах страны появится аналог «Разговоров о важном» — занятия «Добрые игры», посвященные духовно-нравственным ценностям. Также с нового учебного года пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом 8 апреля заявила замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова.

«С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать <...> «Добрые игры», — приводит слова Ольги Колударовой на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ РИА Новости.

Согласно ранее опубликованным документам, в 2026/27 учебном году уроки ДНКР будут проходить только у пятиклассников, а с 2027/28 учебного года к изучению предмета присоединятся учащиеся 6–7-х классов. Внедрение «Добрых игр» в детских садах начнется с 1 сентября 2026 года.

