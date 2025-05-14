Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
День В деревне
«Динопарк» Открылся в Пскове
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Места силы Псковской области
Профсоюзный Первомай
 
 
 
ещё Общество 14.05.2025 13:320 Кто придумал ПЛН? 16.05.2025 16:180 Учения проводятся на псковском полигоне «Завеличье» 16.05.2025 16:170 Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский Дядя Степа 16.05.2025 16:110 На «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита обратились свыше 400 псковичей 16.05.2025 16:090 Большее число дней в мае будет с дождями – Тала Нещадимова  16.05.2025 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 мая
 
 
 
Самое популярное 11.05.2025 09:205 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 15.05.2025 15:360 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца

16.05.2025 15:22|ПсковКомментариев: 0

Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России.

«В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала», - сообщил регулятор.

Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%.

Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%).

По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%).

В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%), пишет РИА Новости. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 229 человек
16.05.2025, 16:180 Учения проводятся на псковском полигоне «Завеличье» 16.05.2025, 16:170 Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский Дядя Степа 16.05.2025, 16:110 На «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита обратились свыше 400 псковичей 16.05.2025, 16:090 Большее число дней в мае будет с дождями – Тала Нещадимова 
16.05.2025, 15:510 Кубок города и юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Пскове 16.05.2025, 15:500 Легендарная музыка Микаэла Таривердиева прозвучит в псковской филармонии 16.05.2025, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 мая 16.05.2025, 15:460 Супруга псковского военного посоветовала не бояться идти к психологу
16.05.2025, 15:340 Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле 16.05.2025, 15:270 В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась игра «Зарница» 16.05.2025, 15:220 Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца 16.05.2025, 15:210 Первенство области по дзюдо среди юношей до 18 лет пройдет в Великих Луках
16.05.2025, 15:190 Более 8 тысяч раз пытались дозвониться спамеры жителю Псковской области 16.05.2025, 15:150 Турнир по пулевой стрельбе среди ветеранов и их семей прошел в Пскове 16.05.2025, 15:110 Владимир Кузь: Мы боремся за здоровую нацию, и начинать нужно с детства 16.05.2025, 15:040 Учащимся провели инструктаж с использованием игрового комплекса «Зарница» в Великих Луках
16.05.2025, 14:580 Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее 16.05.2025, 14:361 В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году 16.05.2025, 14:340 Мошенники обманули псковичей, пообещав заработок за счет инвестиций 16.05.2025, 14:300 Супруга псковского военного: Наша «вторая семья» — Родина и сослуживцы
16.05.2025, 14:160 График отключения горячей воды изменили в Великих Луках 16.05.2025, 14:150 Педагог из Острова вошла в состав разработчиков оценочных материалов демонстрационного экзамена 16.05.2025, 14:100 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая» 16.05.2025, 13:560 Армен Мнацаканян: Рынок экскурсионных услуг требует жестких мер
16.05.2025, 13:490 Отопление в Пустошке, Кунье и Локне отключат 19 мая 16.05.2025, 13:460 В Стамбуле начались переговоры России и Украины 16.05.2025, 13:450 Пропавшую в Острове девочку с красными волосами нашли живой 16.05.2025, 13:281 В ГД предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости
16.05.2025, 13:270 Руководителя организации по вывозу мусора в Великих Луках приговорили к штрафу за несанкционированную свалку 16.05.2025, 13:250 Внука президента Трампа назвали Александр 16.05.2025, 13:160 Съёмки передачи с Еленой Кизяковой проходят в Псковской области 16.05.2025, 13:140 Детский духовой оркестр даст концерт в псковском сквере
16.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? 16.05.2025, 13:010 В Пушкиногорском районе клещ присосался в веко ребенка 16.05.2025, 12:570 Выставку «Живописные образы культурных ландшафтов» открыли в «Михайловском» 16.05.2025, 12:440 Свыше 58% жителей региона заказывают товары через Интернет — Псковстат
16.05.2025, 12:420 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Какие льготные ипотеки доступны псковичам? 16.05.2025, 12:400 Значение дружбы и командной работы обсудили в псковском СИЗО-1 16.05.2025, 12:150 Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной в Пскове собаки Мии 16.05.2025, 12:120 Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
16.05.2025, 12:120 Укравшего средства гигиены псковича задержали росгвардейцы 16.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров 16.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 мая 16.05.2025, 12:010 Великолукская больница выплатила поставщику свыше 45 тысяч рублей за бездействия главврача
16.05.2025, 11:560 До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 17 мая 16.05.2025, 11:550 «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? 16.05.2025, 11:540 Более 120 случаев укусов клещей зафиксировали в Псковской области за неделю 16.05.2025, 11:430 Великолучанина будут судить за поджог двери, разбитое лобовое и ножевые ранения двух мужчин
16.05.2025, 11:340 «На пятой передаче»: Минус парковочные места, плюс новые дорожные неровности 16.05.2025, 11:330 АО «Буер» отремонтирует 25 км дороги в Порховском районе за 436 млн рублей 16.05.2025, 11:300 Открыта регистрация на форум «Псковская область: место, где хочется жить» 16.05.2025, 11:270 Проект закона о штрафах за продажу детям энергетиков Госдума рассмотрит 20 мая
16.05.2025, 11:250 Показ «Этномода» устроят на фестивале «Моя еда» в Пскове 16.05.2025, 11:230 Функцию AI-дизайна карт внедрили в мобильное приложение Сбербанк Онлайн 16.05.2025, 11:190 Трудовой фронт для ветеранов СВО 16.05.2025, 11:120 «Краски города»: Свадебные тренды 2025 года. ВИДЕО
16.05.2025, 11:110 Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода 16.05.2025, 11:100 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 16.05.2025, 11:090 Рост цен на новостройки в РФ замедлился в апреле 16.05.2025, 11:000 В Стамбуле начинаются переговоры делегаций США, Турции и Украины
16.05.2025, 10:500 «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров 16.05.2025, 10:470 Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок 16.05.2025, 10:450 В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре 16.05.2025, 10:430 Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Псковской области выросли на четверть за год
16.05.2025, 10:280 Межмуниципальный форум классных руководителей открылся в Острове 16.05.2025, 10:260 В МВД рассказали, как спугнуть мошенника 16.05.2025, 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ 16.05.2025, 10:080 Жилой дом горел в пушкиногорской деревне Зимари
16.05.2025, 10:050 Административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук 16.05.2025, 09:550 На Земле возможны магнитные бури в выходные 16.05.2025, 09:440 Сокращенный рабочий день только для женщин одобряют 69% псковичей – опрос 16.05.2025, 09:380 Автомобиль Lada Niva подожгли на улице Труда в Пскове
16.05.2025, 09:300 Госдума в весеннюю сессию обяжет собственников пускать газовщиков в квартиры 16.05.2025, 09:160 Два автомобиля столкнулись перед Троицким мостом в Пскове 16.05.2025, 09:150 Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН 16.05.2025, 09:000 Мавра Рассадница: чего следует избегать 16 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru