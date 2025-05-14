Общество

Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца

Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России.

«В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала», - сообщил регулятор.

Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%.

Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%).

По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%).

В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%), пишет РИА Новости.