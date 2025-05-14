Общество

Более 8 тысяч раз пытались дозвониться спамеры жителю Псковской области

Цифровая экосистема МТС и сервис «Защитник» проанализировали активность телефонных мошенников в первом квартале 2025 года. За три месяца в Псковской области заблокировано более 10 миллионов нежелательных звонков.

Фото: МТС

Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самым активным месяцем стал март. Одному жителю Псковщины с начала года поступило более 8 тысяч сомнительных звонков, которые были отклонены системой.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также предлагали пройти опросы. Чуть реже звонили коллекторы и компании с предложениями товаров и услуг. Средняя длительность ненужных разговоров составила почти 15 секунд. В целом сервис сэкономил псковичам более 3 лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками и спамерами.