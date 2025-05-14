Общество

Большее число дней в мае будет с дождями – Тала Нещадимова

Большее число дней в мае в Псковской области, скорее всего, будет с дождями, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем неплохую погоду. В выходные дни небольшие дожди возможны. И температуры достаточно высокие - от +13 до +18 градусов. Но, к сожалению, у нас по-прежнему сохраняется северный ветер. Мы не ожидаем существенных изменений в погоде до конца месяца», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что дни, которые будут без осадков, по ощущениям станут гораздо теплее.

«Но в мае мы пока прогнозируем дожди. То есть большее число дней в мае, вероятнее всего, по итогу месяца будет с дождями», - заключила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 17 мая.