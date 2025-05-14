Общество

Псковичи могут присоединиться к акции «Сад — связь поколений»

Жители Псковской области могут присоединиться к всероссийской акции «Сад — связь поколений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фондом содействия реализации социальных проектов «Благовест» ежегодно реализуется всероссийская акция «Сад — связь поколений» в рамках всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений».

В 2025 году акция проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации.

Цель акции: создание новой традиции — высадка саженцев в рамках акции «Сад — связь поколений», чтобы поддержать и развить социокультурные ценности, объединяющие общество, сформировать бережное отношение к природе, наглядно и красочно продемонстрировать важность труда в долгосрочной перспективе, сформировать обстоятельства для духовного единения людей и патриотического воспитания молодежи.

Задачи акции:

Одновременная посадка саженцев (преимущественно плодовых деревьев в зависимости от климатических условий);

Привлечение как можно большего числа участников к данной акции;

Формирование культуры посадки и ухода за фруктовыми садами;

Коррекция потребительского отношения к природе.

Стать участником и ознакомиться с подробностями участия в акции — на сайте.