Общество

В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с «Пушкинской картой»

Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой «Пушкинская карта», продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Совместная работа Минкультуры России и правоохранительных органов по выявлению мошеннических действий, связанных с Пушкинской картой, продолжается», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, очередные случаи мошенничества были выявлены в Рязани и Новосибирске. Так, в 2022 и 2023 годах после регистрации на платформе «PRO.Культура.РФ» мошенники анонсировали культурные мероприятия, которые на самом деле не проводились. Деньги от продажи билетов по «Пушкинской карте» они оставляли себе. Однако с 2025 года уже на этапе модерации на платформе «PRO.Культура.РФ» действия злоумышленников пресекают.

Минкультуры России совместно с Минцифры РФ постоянно продолжают мониторинг соблюдения участниками правил, а в рамках программы цифровой трансформации ведется работа по выявлению нарушителей, после чего их отключают от участия. Кроме того, разработан ряд специальных сервисов, с помощью которых осуществляется предпродажная проверка билетов, а также данных предъявителя билета при посещении.

Также Минкультуры России анализирует реализацию программы в регионах страны: проводятся встречи с представителями региональных органов в сфере культуры, выявляются проблемные вопросы и вырабатываются рекомендации.

Всего с момента запуска программы «Пушкинская карта» в ней участвуют порядка 12 тысяч учреждений культуры, одобрено более 800 тысяч мероприятий.

На мероприятия по программе продано более 91,4 миллиона билетов, в том числе почти 40 миллионов из них - это билеты в кино. Обладателями «Пушкинской карты» стали 12 миллионов молодых людей.