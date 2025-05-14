Общество

Рыбака в камуфлированной куртке продолжают искать в Пыталово

Александра Данилейко 1960 года рождения разыскивают в Пыталово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 1 апреля около 15:00 Александр Данилейко ушел из дома в городе Пыталово. Он поехал на велосипеде на речку Утроя вблизи деревни Ивановка ловить рыбу и не вернулся.

Был одет в камуфлированную куртку, черные штаны, серые резиновые сапоги, камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Данилейко, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону: 2-15-02 или 102, 112, либо обратиться по адресу: Пыталово, улица Белорусская, 16а.