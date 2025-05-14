Общество

Эксперт заявил, что зарплаты в IT-сфере могут пойти вниз

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов объяснил, почему у айтишников рост зарплат замедлился и предположил, что по многим позициям в сфере IT зарплаты могут пойти вниз. В лучшем случае — останутся на прежнем уровне. Это связано с тем, что многие проекты сворачиваются, и развитие искусственного интеллекта скоро заменит многих разработчиков, аналитиков и тестировщиков, пишет «Газета.Ru».

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«Большие сокращения IT-персонала и оптимизация бюджета не способствуют росту зарплат для IT-сектора. Исторически рынок зарплат IT-специалистов был перегрет, сейчас происходит его переоценка и возврат к справедливым значениям», — объяснил он.

Высокий порог инвестиций, незрелость общих бизнес-процессов и IT-инфраструктуры являются главными ограничителями для реализации проектов по цифровизации и роботизации. Вместе с тем четко прослеживается тенденция к тому, что компании в 2025 году пересмотрели свои стратегии развития, переходя от экстенсивного подхода к интенсивному.

«Это означает ориентированность на оптимизацию операционной работы, замену ручного труда роботизированными технологиями везде, где это экономически оправдано и позволяет снижать зависимость от линейного персонала. Компании фокусируются на технологиях, способных обеспечить гибкую настройку процессов — будь то ассортимент, срочность заказов, объемы производства или параметры логистики. В приоритете — цифровые решения, охватывающие весь цикл: от планирования до исполнения. Это системы управления производством, складами и транспортом, которые позволяют автоматизировать процессы без участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. Роботизация трудоемких процессов позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персонала», — заявил он.

Что касается сферы логистики, с выходом на рынок роботов-доставщиков мы снимаем зависимость и от курьеров, дефицит которых мы фиксировали еще шесть месяцев назад, отметил эксперт. А если робототехника придет и на машиностроительные заводы, то нехватка людей в обрабатывающей промышленности тоже сократится.

«Сейчас по-прежнему сложная ситуация на рынке труда — люди с физически тяжелой работой (производство, склады) обходятся бизнесу с каждым годом все дороже и дороже. И бизнес постоянно находится в стрессовом состоянии и зависимости от линейного персонала "вышел/не вышел"», — сказал эксперт.

Маркетологов тоже может ждать снижение доходов, активного набора клиентов в этом направлении ждать пока не стоит — нужно работать с существующими.

«Хорошо себя чувствуют в плане доходов юристы, экономисты, финансовые аналитики, врачи, механики, инженеры-робототехники, конструкторы станков ЧПУ», — резюмировал он.