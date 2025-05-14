Общество

О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН

О необходимости соблюдения антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Сотрудникам и обучающимся образовательной организации напомнили о неукоснительном соблюдении антикоррупционного законодательства, подчеркнув приоритетную роль борьбы с коррупцией в силовых ведомствах. Занятие с личным составом провела начальник инспекции по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений УФСИН России по Псковской области Надежда Матвеева.

В ходе встречи были рассмотрены конкретные способы противостояния коррупционным правонарушениям и алгоритмы действий в ситуациях склонения к их совершению, а также затронута сфера ответственности, предусмотренная законодательством Российской Федерации за нарушения в антикоррупционной сфере.

Отдельное внимание было уделено вопросу плановой и системной работы по противодействию коррупционным проявлениям, вызывающим особую тревогу в обществе.