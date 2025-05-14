Общество

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит сегодня на рыночной площади в Стругах Красных, сообщил глава Стругокрасненского округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

В этот раз свою продукцию предлагают местные сельхозпроизводители, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели из близлежащих городов и районов. На ярмарке представлены продукция растениеводства, цветы, саженцы, мед, изделия народных промыслов.

«Наиболее популярной продукцией стали саженцы плодовых деревьев, кустарники и цветы», - рассказал Александр Волков.