Общество

В ГД предлагают в рекламе фастфуда предупреждать о его вреде здоровью

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предлагает сопровождать рекламу фастфуда строчкой с предупреждением о его вреде для здоровья и рисках возможного возникновения ожирения.

«Считаю, что реклама существенно влияет на привычки потреблять ту или иную продукцию. Поэтому предлагаю писать на каждой рекламе фастфуда строчку со словами о вреде для здоровья и рисках возможного возникновения ожирения от потребления такой пищи. По аналогии, например, с сигаретами, на пачках которых пишут последствия от потребления табака», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Леонов отметил, что такая инициатива вызовет негодование у производителей подобных продуктов питания, тем не менее люди должны быть проинформированы о возможных последствиях. «Важно вести разъяснительную работу с населением, чтобы они самостоятельно принимали решение. Верю, что такие предупреждения в рекламе заставят многих задуматься», - полагает он. Депутат подчеркнул, что комитет Госдумы по охране здоровья будет добиваться принятия такого решения, чтобы ограничить распространение эпидемии ожирения среди молодого населения.

Также, по мнению Леонова, необходима активная пропаганда здорового питания в СМИ. «Например, можно было бы направлять средства от рекламы фастфуда на пропаганду здорового образа жизни. То есть, например, на каждые 10 произведенных рекламных материалов с фастфудом делать в обязательном порядке хотя бы один ролик в СМИ с пропагандой здорового образа жизни и здорового питания. Так было бы честно», - пояснил он. Парламентарий добавил, что в этом вопросе важно получить консолидированную позицию с правительством РФ.

При этом, отметил Леонов, в первую очередь важна разъяснительная работа родителей со своими детьми, чтобы доносить до них важность сбалансированного питания. «Если ребенок питается исключительно фастфудом, а родители не ограничивают его в этом, то, конечно, риски получить ожирение будут только расти», - уточнил он. Кроме того, депутат обратил внимание на то, что государство в свою очередь так же должно заниматься пропагандой занятий спортом и физической культурой, развивать спортивную инфраструктуру во дворах и школах. «Наличие спортивных площадок, футбольных полей, баскетбольных площадок в микрорайонах городов и в деревнях - это очень важно. Развивать нужно не только московские дворы, но и дворы в регионах», - заключил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля детей с ожирением в России достигает 25%, что негативно повлияет на развитие у них в последующем репродуктивной функции.