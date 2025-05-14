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В Свято-Троицком соборе состоялось отпевание иерея Антония Савченко

Отпевание заместителя руководителя Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Псковской епархии, клирика собора и настоятеля храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044 иерея Антония Савченко состоялось 18 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Божественную литургию и чин отпевания совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Евсевий (Саввин), почетный настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова протоиерей Олег Тэор, настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, клирики Псковской епархии и воинское духовенство Русской Православной Церкви.

Песнопения заупокойного богослужения исполнил хор Свято-Троицкого собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились клирики и игумении монастырей Псковской епархии, военнослужащие Псковского гарнизона и прихожане храмов Псковской области.

Перед началом отпевания митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом и вручил супруге отца Антония матушке Серафиме орден благоверного князя Димитрия Донского I степени, которым посмертно удостоил воинского батюшку Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов передал родным отца Антония Медаль «За заслуги перед Псковской областью», которой отец Антоний удостоен за проявленное мужество, героизм, отвагу и самопожертвование.

По окончании отпевания гроб с телом иерея Антония Савченко был погребен за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковского района.