Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
«Райский уголочек» в Великих Луках
ПЛН 25 ЛЕТ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
День В деревне
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё Общество 14.05.2025 13:320 Кто придумал ПЛН? 18.05.2025 20:400 Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram 18.05.2025 20:220 До +18 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 19 мая 18.05.2025 20:000 Стал известен средний размер страховой пенсии в России 18.05.2025 19:400 В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря 18.05.2025 18:200 Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:366 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 11.05.2025 09:206 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram

18.05.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Сейчас нет принципиально новых схем кражи аккаунтов в Telegram, злоумышленники только подстраиваются под информационную повестку и выбирают новый способ привлечения внимания - то есть голосование на конкурсе, подписание петиции, конкурс от блогера, рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

«Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается, меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников. Проголосовать на конкурсе, подписать петицию, прочитать сообщение в паблике, выиграть сертификат от любимого бренда, поучаствовать в конкурсе от блогера, получить социальную выплату от государства или заработать на инвестициях - лишь часть наиболее популярных информационных подводок», - сказал Вураско.

Главным итогом таких взаимодействий является то, что жертва попадает на фишинговый сайт, на котором либо сканирует QR-код, либо вводит телефон, пароль и код из смс, - злоумышленник, в свою очередь, получает доступ к аккаунту пользователя.

Эксперт отметил, что оценить количество угонов аккаунтов сейчас сложно. «Данный тренд существует уже более двух лет и пока активность злоумышленников не снижается. Ежедневно мы выявляем новые фишинговые сайты, предназначенные для кражи аккаунтов пользователей мессенджера», - добавил Вураско.

Для того, чтобы избежать кражи аккаунта, пользователям следует подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы - точный адрес можно проверить через поисковик. Не нужно предоставлять личные данные, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, в разговоре с незнакомыми людьми, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 256 человек
18.05.2025, 21:000 Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Кабанов 18.05.2025, 20:400 Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram 18.05.2025, 20:301 Автомашина скорой помощи попала в ДТП на дамбе. ВИДЕО 18.05.2025, 20:250 Артур Гайдук переизбран на пост председателя Псковского «Яблока» 
18.05.2025, 20:220 До +18 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 19 мая 18.05.2025, 20:000 Стал известен средний размер страховой пенсии в России 18.05.2025, 19:400 В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря 18.05.2025, 19:210 В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой
18.05.2025, 19:000 Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения  Nissan с деревом 18.05.2025, 18:380 Псковичи стали жертвами мошенников и потеряли около миллиона рублей 18.05.2025, 18:200 Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды 18.05.2025, 18:000 Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS
18.05.2025, 17:420 Выставка живописи Александра Вихрова «Практика бытия» пройдет в Пскове 18.05.2025, 17:200 Умер актер «Балтийского дома» Александр Кабанов 18.05.2025, 17:030 Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта в Пскове 18.05.2025, 16:401 В «Роскачестве» рассказали о схемах обмана в салонах сотовой связи
18.05.2025, 16:200 Сильный дождь ожидается на территории Псковской области 19 мая 18.05.2025, 16:000 В России прошла акция «Наша история», посвященная Дню музеев 18.05.2025, 15:370 В Свято-Троицком соборе состоялось отпевание иерея Антония Савченко 18.05.2025, 15:140 В России планируют обучить более полумиллиона человек на курсах по цифровизации
18.05.2025, 14:510 Большой ежегодный сольный концерт театра танца «Русские узоры» пройдет в Пскове 18.05.2025, 14:380 ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» 18.05.2025, 14:200 Лосенка заметили на улице Солнечной в Пскове 18.05.2025, 13:570 Выставка «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» открылась в псковском музее
18.05.2025, 13:340 Михаил Ведерников: Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников 18.05.2025, 13:080 Путин вручит госнаграды на следующей неделе 18.05.2025, 12:520 В Ватикане началась инаугурационная месса Льва XIV 18.05.2025, 12:290 Юрист рассказала о штрафах за прогулки детей после комендантского часа
18.05.2025, 12:050 Более 70 человек планируют трудоустроить в гостиницу «Космос» в Пскове 18.05.2025, 11:400 Гимн СССР в редакции 1944 года пели гости «Ночи музеев» в «Михайловском» 18.05.2025, 11:190 Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов 18.05.2025, 11:020 Росстандарт разрабатывает линейку ГОСТов на детское питание
18.05.2025, 10:400 Родители из Пскова рассказали, где их дети проведут летние каникулы в этом году 18.05.2025, 10:210 В ГД предлагают в рекламе фастфуда предупреждать о его вреде здоровью 18.05.2025, 10:010 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится сегодня 18.05.2025, 09:380 Исследование показало спрос на алкоголь в России в майские праздники
18.05.2025, 09:200 Международный день музеев отмечают 18 мая 18.05.2025, 09:000 Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте 18.05.2025, 04:481 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2025, 04:330 Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове 
17.05.2025, 23:210 Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове 17.05.2025, 22:130 Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах 17.05.2025, 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025, 22:000 Конкурс «Безопасное колесо» провели для псковских школьников
17.05.2025, 21:530 Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 21:200 Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…» 17.05.2025, 21:110 Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского
17.05.2025, 21:000 О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 20:330 Светлана Мельникова: В музее хранится наш генетический код 17.05.2025, 20:170 Рыбака в камуфлированной куртке продолжают искать в Пыталово
17.05.2025, 20:000 Мошенники рассылают фейки о проверке графика отключений воды 17.05.2025, 19:560 Детский духовой оркестр выступил в псковском сквере. ФОТО 17.05.2025, 19:400 Эксперт заявил, что зарплаты в IT-сфере могут пойти вниз 17.05.2025, 19:210 Автомобиль поместили на спецстоянку из-за нетрезвого водителя за рулем в Новом Изборске
17.05.2025, 19:150 Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в понедельник 17.05.2025, 19:100 «Ночь музеев» стартовала в Псковском музее-заповеднике 17.05.2025, 19:070 До +18 градусов прогреется воздух днем 18 мая 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре
17.05.2025, 18:240 Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая 17.05.2025, 18:000 Акцию «Внимание, дети!» продолжают проводить в Новосокольническом районе 17.05.2025, 17:420 Псковичам показали, как выглядел город сразу после освобождения от фашистов 17.05.2025, 17:202 Российские туристы могут обменять рубли в десяти странах мира
17.05.2025, 17:000 Нетрезвого водителя остановили в Острове 17.05.2025, 16:441 Часть дорог в муниципалитетах Псковской области закроют из-за проведения ралли 17.05.2025, 16:250 Вторая Школа креативных индустрий откроется в Псковской области 17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая
17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:380 «Газель» врезалась в дерево на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 17.05.2025, 15:161 Тройное ДТП произошло вблизи псковской деревни Уграда 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области
17.05.2025, 14:360 Темы августовских Пушкинских чтений объявил музей-заповедник «Михайловское» 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни 17.05.2025, 14:000 Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных 17.05.2025, 13:360 Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия дня рождения Суворова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru