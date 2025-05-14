Общество

Средний размер пособия по беременности для студенток могут увеличить до 90 тысяч

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.

Речь идет о женщинах, очно обучающихся в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях. Сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2–5 тысч рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. Согласно законопроекту, предлагается увеличить базовую расчетную сумму до регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января в целом по России он составляет 19 329 рублей, пишет ТАСС.

«Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля», — говорится в пояснительной записке.

Полномочия по назначению и выплате пособия предлагается передать Соцфонду РФ. Он будет производить выплаты за счет федерального бюджета. В настоящий момент пособия студенткам выплачивают образовательные организации. Законопроект подготовлен правительством России. Он призван поддержать материнство, стимулировать рождаемость, обеспечить благоприятные условия для семей с детьми.

Идею повысить пособие для студенток озвучил президент России Владимир Путин. В декабре на заседании Госсовета он подчеркнул, что «нужно уделить особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов».