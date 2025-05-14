Общество

Умерла тренер сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирина Мордовцева

Тренер спортивной сборной команды Псковской области по зимнему плаванию, многократная чемпионка Ирина Мордовцева ушла из жизни 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации.

Фотографии: Федерация зимнего плавания Псковской области

Ирина Мордовцева — тренер, подготовивший чемпионов России, специалист в сфере медицины, отличник службы в медицинской роте, многократный призёр и победитель соревнований по плаванию, активный организатор и наставник, а также мать шестерых детей, удостоенная медали ордена «Родительская слава» из рук президента РФ.

«Светлая память об Ирине Николаевне навсегда останется в сердцах всех, кто знал, работал и плавал рядом с ней», - добавили в Федерации зимнего плавания Псковской области.