Общество

Бешенство не грозит? — псковские ветеринары рассказали, есть ли дефицит вакцин

Вакцинация необходима всем животным, независимо от образа жизни. Прививки помогают сформировать у питомцев стойкий иммунитет ко многим опасным инфекционным болезням. Однако в связи с санкциями сократились официальные поставки иностранных препаратов, и многие владельцы собак и кошек сталкиваются с ситуацией, когда вакцин нет в наличии ни в ветклиниках, ни в аптеках. Действительно ли на сегодня имеется дефицит этих препаратов и как решать вопрос профилактики опасных заболеваний у животных, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Импортозаместили»

Периодически владельцы собак и кошек жалуются на невозможность вовремя привить питомцев. Проблема появилась в 2022 году, когда в связи с санкциями в Россию перестали поступать многие европейские вакцины. Российские фармацевтические компании увеличивают объемы производства, но отечественных вакцин пока недостаточно. Поэтому в наличии в аптеках и ветклиниках они есть не всегда.

Например, в клинике «Велес» ПЛН сообщили, что вакцин не хватает. «Сейчас, в основном, все препараты для вакцинации отечественные, иностранных уже нет. И, если собак еще прививаем, то для кошек вообще нет комплексных вакцин. Причем, их нет и в ветаптеках», - сообщили в клинике.

Отсутствие препаратов для кошек подтвердили и в ветаптеке «Каштанка». «Для собак есть российские «Дипентавак», «Гексаканивак», а для кошек - вообще нет», - сказали в аптеке.

Впрочем, сами владельцы животных паники по поводу «импортозамещения» и временного отсутствия препаратов не испытывают. «У меня две собаки. Раньше делала прививки зарубежными вакцинами. Два года назад перешли на российские. Недавно снова прививались у нашего ветеринара вакцинами российского производства. Проблем с наличием препарата не было. И, кстати, побочки, о которой многие говорят, у моих собак тоже нет», - рассказала Анна.

Большинство владельцев кошек из числа опрошенных своих хвостиков не прививают. Другие - терпеливо ждут возможность сделать прививку, когда вакцина появится в наличии в клинике. А некоторые хозяева хвостатых покупают препараты заранее. «Прививаю своих кошек от бешенства и других инфекций, так как они бегают по улице. Вакцины покупаю сама. В прошлом году прививала американской вакциной, в этом году планирую прививать отечественной. Вакцину уже купила, правда, обошлась она мне в два раза дороже, чем в прошлом году. Буду прививать в июне или июле», - пояснила Анастасия.

Можно и бесплатно

«В частных клиниках бывают перерывы: не успели заказать или заказали и быстро разошлась вакцина. Сложно запланировать столько, сколько нужно. Потому что можно закупить за свой счет, а потом сроки годности пройдут, и препарат окажется невостребованным. Поэтому небольшими партиями закупают», - пояснил перебои с наличием препаратов председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

При этом, если необходимость в прививке от бешенства срочная, всегда можно воспользоваться возможностью бесплатно вакцинировать питомца на Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных. «Что касается поставок вакцин за счёт средств федерального бюджета, то она имеется у нас почти постоянно», - сообщил Валерий Удалов.

По его словам, это моновакцина «Рабикан». Как правило, в дни вакцинации выстраивается очередь человек 50. В прошлом году этой вакциной было привито 29,5 тысяч домашних животных.

Однако бесплатная вакцина не всех устраивает - именно потому, что защищает только от одной болезни. «Как правило, люди хотят прививать питомцев от 5-6 заболеваний. К таким вакцинам владельцы животных привыкли в свое время, еще до санкций. Особенно популярны были французские, голландские, чешские, германские вакцины. А с 2022 года они попали в санкционные списки. Но у нас есть и свои вакцины. Например, «Мультикан» - комплексная российская вакцина. Также есть «Дипентавак». Буквально сегодня уточнил: в Пскове, в Великих Луках, в Опочке есть в наличии», - пояснил председатель комитета.

Он отметил, что сейчас многие владельцы животных перешли на отечественные вакцины.

Исключение - те, кто вывозит своих собак в Евросоюз. «У них есть проблемы, так как наши вакцины, те же самые «Мультикан» и «Рабикан» не котируются там. Но заводчики из положения выходят, приобретают европейские вакцины в Белоруссии и Казахстане. И выезжают с питомцами в Европу. В программе «Меркурий» вижу, что прививают французскими и голландскими вакцинами».

Однако, по словам Валерия Удалова, за границу выезжает небольшой процент владельцев животных. Для поездок по России питомцев прививают исключительно отечественными препаратами «Мультикан» и «Дипентавак».

Наращивают обороты

Считается, что по сравнению с зарубежными, у отечественных препаратов больше побочных действий. Но, по мнению Валерия Удалова, неприятные моменты связаны чаще всего с самостоятельным введением вакцины: «Наши заводчики многие сами покупают вакцины. А здесь много факторов влияет: условия хранения не только в холодильнике, но и при транспортировке, правильные дозы препарата, глубина введения и т.д. Одно дело, когда вакцинацию проводит ветеринарный врач, который постоянно этим занимается, а другое - когда владелец, который раз в два года уколет. Конечно, лучше прививать в клинике».

Что касается доступности препаратов, то, по словам председателя комитета, были периоды дефицита, но в этом году объем производства ветпрепаратов и вакцин увеличился. «Россельхознадзор информирует, что за три года зарегистрировали 240 новых ветеринарных препаратов российского производства. Работа ведется», - сказал он.

Отметим, что, по данным Минсельхоза РФ, производство ветеринарных вакцин против бешенства для собак и кошек в России в январе - марте 2025 года увеличилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания. Причем, ассортимент продукции расширяется, а, по мнению владельцев собак и кошек, качество российских вакцин достаточно хорошее и не уступает привычным зарубежным аналогам.

Светлана Синцова