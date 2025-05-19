Общество

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет. Об этом 19 мая сообщил его помощник.

Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Был учеником Бориса Шаврова и Алексея Писарева. С 1947 по 1957 год выступал как солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а в 1961–1964 годах занимал пост балетмейстера этого театра.

В 1964 году его пригласили в московский Большой театр, где он стал главным балетмейстером и оставался на этом посту до 1995 года. С 2008 года Григорович был штатным хореографом театра.

Юрий Григорьевич — автор восьми оригинальных балетов, а также редактор почти всех классических постановок, которые легли в основу репертуара Большого театра, пишут «Известия».