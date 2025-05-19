Общество

Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Толкачёва и капитан полиции Вероника Лотоцкая встретились с учащимися 4 «Б» класса лицея «Развитие» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

На мероприятии ребята познакомились с основами криминалистики и методами работы правоохранительных органов. В ходе встречи сотрудники показали ученикам специальный чемодан криминалиста, содержащий различные инструменты и материалы, используемые при расследовании преступлений. Дети с интересом рассматривали оборудование, а эксперты объясняли, как и для чего оно используется. В ходе программы ребята узнали о важности соблюдения законов, а также о специфике работы криминалистов.

«Организаторы высказали благодарность руководству лицея за сотрудничество и возможность провести подобное занятие, а дети в свою очередь загорелись желанием прийти в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области на экскурсию», - рассказали в УМВД.