Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» организовал сбор материальной помощи пенсионерке Евгении Демидовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.
Фото: Благотворительный фонд «Долго и счастливо»
«Евгения Владимировна очень старается не падать духом. Но проблем столько, что руки опускаются. Находясь в очень подавленном эмоциональном состоянии, пожилая женщина и обратилась в наш фонд», - сообщили в фонде.
Евгения Демидова родилась в деревне Суховарино, после школы уехала в Великие Луки, поступила в торгово-кулинарное училище и больше тридцати лет отработала продавцом в разных магазинах.
«Пожилая женщина хоть и не привыкла жаловаться, но, оглядываясь на свою жизнь, не может сдержать слез. Ей было всего сорок лет, когда она овдовела: у мужа было больное сердце, и четвертый инфаркт стал для него фатальным. В 2011 году Евгения Владимировна похоронила дочь, долгое время боровшуюся с онкологией. Из близких людей остался только зять, они поддерживали друг друга, как могли, а потом и он ушел из жизни. Так женщина осталась совершенно одна. От тяжелой работы, постоянного длительного стояния за прилавком, от пережитых бед и стресса у Евгении Владимировны очень сдало здоровье», - добавили в фонде.
Обследование выявило межпозвоночную грыжу; была сделана одна операция, через несколько лет — вторая. После каждой операции женщина долго восстанавливалась, какое-то время не вставала с постели, в итоге получила инвалидность.
После операции по стентированию сосудов состояние немного стабилизировалось, но особых улучшений не принесло.
«Живу в частном доме, он старый, все время надо что-то чинить, латать. А еще дрова наколоть да сложить. Все надо просить, а неудобно. Хоть я и стараюсь заплатить, если мне что-то делают», - отметила Евгения Демидова.
В фонде добавили, что денег у подопечной не хватает.
«Со всеми надбавками у нее выходит 22 тысячи. А расходы велики — лекарства, продукты, бытовые расходы. Не всегда удается сводить концы с концами. А каждый поход к врачу — новое назначение. Поняв, что сама не справляется, пожилая женщина обратилась в наш фонд. В наших силах, друзья, помочь ей почувствовать хоть немного уверенности в завтрашнем дне», - заключили в фонде.