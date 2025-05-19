Общество

Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» организовал сбор материальной помощи пенсионерке Евгении Демидовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото: Благотворительный фонд «Долго и счастливо»

«Евгения Владимировна очень старается не падать духом. Но проблем столько, что руки опускаются. Находясь в очень подавленном эмоциональном состоянии, пожилая женщина и обратилась в наш фонд», - сообщили в фонде.

Евгения Демидова родилась в деревне Суховарино, после школы уехала в Великие Луки, поступила в торгово-кулинарное училище и больше тридцати лет отработала продавцом в разных магазинах.

«Пожилая женщина хоть и не привыкла жаловаться, но, оглядываясь на свою жизнь, не может сдержать слез. Ей было всего сорок лет, когда она овдовела: у мужа было больное сердце, и четвертый инфаркт стал для него фатальным. В 2011 году Евгения Владимировна похоронила дочь, долгое время боровшуюся с онкологией. Из близких людей остался только зять, они поддерживали друг друга, как могли, а потом и он ушел из жизни. Так женщина осталась совершенно одна. От тяжелой работы, постоянного длительного стояния за прилавком, от пережитых бед и стресса у Евгении Владимировны очень сдало здоровье», - добавили в фонде.

Обследование выявило межпозвоночную грыжу; была сделана одна операция, через несколько лет — вторая. После каждой операции женщина долго восстанавливалась, какое-то время не вставала с постели, в итоге получила инвалидность.

«В 2019 году у Евгении Владимировны начались серьезные проблемы с суставами, дождавшись квоты, она отправилась в Смоленск — делать операцию по замене тазобедренного сустава. Она возлагала большие надежды на эту операцию, не подозревая, что поездка станет началом долгих мытарств по больницам. Врачи смоленской больницы обратили внимание на то, что у женщины плохо работает левая рука и левая нога, исключив инсульт, обнаружили сильный стеноз шейного отдела позвоночника, отменили эндопротезирование, после консилиума отправили домой — с назначением к нейрохирургу», - сообщили в благотворительном фонде «Долго и счастливо».

После операции по стентированию сосудов состояние немного стабилизировалось, но особых улучшений не принесло.

«Живу в частном доме, он старый, все время надо что-то чинить, латать. А еще дрова наколоть да сложить. Все надо просить, а неудобно. Хоть я и стараюсь заплатить, если мне что-то делают», - отметила Евгения Демидова.

В фонде добавили, что денег у подопечной не хватает.

«Со всеми надбавками у нее выходит 22 тысячи. А расходы велики — лекарства, продукты, бытовые расходы. Не всегда удается сводить концы с концами. А каждый поход к врачу — новое назначение. Поняв, что сама не справляется, пожилая женщина обратилась в наш фонд. В наших силах, друзья, помочь ей почувствовать хоть немного уверенности в завтрашнем дне», - заключили в фонде.