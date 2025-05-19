Общество

Три депутата областного Собрания примут псковичей на этой неделе

Прием граждан депутатами Псковского областного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковское областное Собрание

На этой неделе приёмы граждан проведут вице-спикер Игорь Дитрих, вице-спикер Виктор Остренко и депутат по единому избирательному округу Ирина Толмачева.

20 мая, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

21 мая, в среду, с 10:00 до 12:00 – Виктор Остренко, округ №10 (Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский округа).

22 мая, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Ирина Толмачева, депутат по единому избирательному округу.

Запись на приём ведётся по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Консультации проводятся по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9. Есть возможность получить консультацию онлайн.