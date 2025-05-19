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Общество

Детский фонд провёл день поддержки для выпускников псковских школ

19.05.2025 17:31|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело день поддержки для выпускников и выпускниц 9 и 11 классов. Это формат мероприятия, когда стилисты, визажисты и мастера по укладкам создавали для ребят образы для будущих выпускных вечеров. А фотограф делал профессиональные снимки участников в новых образах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в  отделении.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для каждого из участников мастера создали образ для выпускного вечера: девочкам сделали макияж и причёски, подобрали нарядные платья, а мальчишкам – сделали укладки и подобрали костюмы на выпускной. Помимо этого, в дне поддержки приняли участие и мамы выпускников. Для них стилисты также подобрали одежду и обувь, а визажисты сделали макияж.

«Спасибо огромное за помощь, мы очень благодарны и счастливы! Радости от мероприятия нет предела» — поделилась впечатлениями мама выпускника.

Такое мероприятие не только подарило позитивные эмоции участникам, но и дало им возможность посмотреть на себя с другой стороны, примерить на себя новые образы. Это ещё большая экономия семейного бюджета – теперь не нужно тратить средства на покупку выпускного наряда.

 

Опытом проведения таких мероприятий с детским фондом поделились партнёры из благотворительного фонда «Второе дыхание» (город Москва). Они подробно рассказали механику, поделились полезными советами и материалами для грамотной подготовки и проведения мероприятия. Они же передали для участников дня поддержки выпускные наряды, которые собирали в рамках своей благотворительной акции «Платье. Брюки. Выпускной».

«Для команды фонда это был очень волнительный день. У нас богатый опыт организации массовых мероприятий, но такое — впервые. Найти профессиональных мастеров, распределить тайминг, подобрать удобное время для каждого участника, подготовить помещение. Были моменты, которые шли не по плану, есть над чем поработать при подготовке будущих мероприятий. Но самое главное было — довольные мальчишки и девчонки, счастливые мамы. А это было главной целью мероприятия!» — рассказала координатор проекта «Добрые руки» Кристина Елецкая.
Источник: Псковская Лента Новостей
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