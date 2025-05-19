Общество

Детский фонд провёл день поддержки для выпускников псковских школ

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело день поддержки для выпускников и выпускниц 9 и 11 классов. Это формат мероприятия, когда стилисты, визажисты и мастера по укладкам создавали для ребят образы для будущих выпускных вечеров. А фотограф делал профессиональные снимки участников в новых образах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для каждого из участников мастера создали образ для выпускного вечера: девочкам сделали макияж и причёски, подобрали нарядные платья, а мальчишкам – сделали укладки и подобрали костюмы на выпускной. Помимо этого, в дне поддержки приняли участие и мамы выпускников. Для них стилисты также подобрали одежду и обувь, а визажисты сделали макияж.

«Спасибо огромное за помощь, мы очень благодарны и счастливы! Радости от мероприятия нет предела» — поделилась впечатлениями мама выпускника.

Такое мероприятие не только подарило позитивные эмоции участникам, но и дало им возможность посмотреть на себя с другой стороны, примерить на себя новые образы. Это ещё большая экономия семейного бюджета – теперь не нужно тратить средства на покупку выпускного наряда.

Опытом проведения таких мероприятий с детским фондом поделились партнёры из благотворительного фонда «Второе дыхание» (город Москва). Они подробно рассказали механику, поделились полезными советами и материалами для грамотной подготовки и проведения мероприятия. Они же передали для участников дня поддержки выпускные наряды, которые собирали в рамках своей благотворительной акции «Платье. Брюки. Выпускной».