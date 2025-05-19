Общество

В Пскове открылся фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече»

В Псковском филиале университета ФСИН России торжественно открылся XVIII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала университета.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Курсанты из Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России и студенты Псковского государственного университета и Псковского филиала Российской международной академии туризма приняли участие в торжественном открытии фестиваля в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, приветствуя гостей фестиваля, отметил, что среди них много знакомых лиц, ставших постоянными участниками большого научно-спортивно-творческого недельного марафона, который образовательная организация проводит восемнадцатый раз.

«Фестиваль «Псковское вече» собирает умных талантливых молодых людей, готовых к новым открытиям и свершениям. Желаю всем успешных выступлений, ярких эмоций и новых друзей. Пусть нынешний фестиваль станет праздником для всех его участников!» – сказал Александр Сысоев.

С вокальными и хореографическими номерами перед гостями выступили творческие коллективы образовательной организации и Псковского областного колледжа искусств.

Отметим, что фестиваль «Псковское вече» в Псковском филиале Университета ФСИН России будет проходить с 19 по 23 мая. В его программе – научные мероприятия, среди которых – круглые столы, олимпиада, XX Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», а также творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

В дистанционном формате в фестивале принимают участие Академия ФСИН России (город Рязань), Пермский институт ФСИН России и Самарский институт ФСИН России, в заочном формате – Белорусский государственный университет и Академия МВД Республики Беларусь.