Общество

Викторина для школьников о Великой Отечественной войне прошла в Опочке

Традиционная ежегодная викторина для школьников «Что ты знаешь о Второй мировой войне», посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, организованная уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым и администрацией Опочецкого муниципального округа совместно с гимназией им. А.Д. Петрова, прошла в Опочке, сообщил Псковской Ленте Новостей обмудсмен..

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В этом году в честь 80-й годовщины Победы и празднования «Года защитника Отечества» для участников Викторины были учреждены разнообразные призы, как основные, так и дополнительные, с символикой государственного и всенародного праздника.





Участников мероприятия от главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина слова приветствия передал и поздравил с праздничной датой 80-летия Победы первый заместитель главы округа Виктор Александров, а также Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.





Выступая перед участниками Викторины, псковский омбудсмен напомнил главное значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне – полный разгром гитлеровской Германии с её нацистской человеконенавистнической политикой физического уничтожения «недочеловеков» во всем мире, к которым относились практически все люди разных национальностей, проживавших в СССР, а также, что благодаря мужеству, стойкости и героизму советских воинов и тружеников тыла, всем нам и будущим поколениям было обеспечено и гарантировано бесценное право – право на жизнь! Не было бы этой Победы, которую в трудных и жестоких условиях Великой Отечественной войны добыли ваши прадедушки и прабабушки, не было бы ни нас, ни вас, не было бы нашей страны с её богатой и древней великой историей и прекрасным русским языком, на котором мы все с вами сегодня общаемся. Нацизм и фашизм ХХ века, который был главным направлением в политике гитлеровской Германии и Италии под руководством Муссолини, пытался уничтожить не только граждан Советского Союза, как взрослых, так и детей, но и предать забвению, стереть из памяти людей саму историю одной из великих держав мира – СССР и России.

По условиям Викторины её участникам надо было за 30 минут ответить письменно на 20 вопросов, касающихся важных дат начала и окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, отличия этих войн между собой, назвать союзников и противников СССР в годы войны, фамилии советских полководцев и имена участников Великой Отечественной войны, улицы которых названы в их честь, а также те армии, которые в победном мае 1945 года взяли столицу гитлеровской Германии. Конечно, современные школьники должны точно знать, сколько жизней советских людей было отдано за нашу Победу, и скольким миллионам жителей планеты Вторая мировая война принесла трагедий и страданий, сколько семей потеряли своих родных и близких.

Одним из важных значений Викторины, по мнению Дмитрия Шахова, стали ответы на вопросы, посвященные родственникам участников викторины, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, о том, как хранится память о них в семьях, а также кто из школьников принимал участие в шествии «Бессмертный полк» в своих муниципальных образованиях.

По итогам викторины первое место завоевали школьники из города Пскова. Второе место у учащихся гимназии из города Печоры. Третьими финишировали учащиеся из Пушкинских Гор.

Всем призерам викторины от уполномоченного по правам человека в Псковской области и Администрации Опочецкого муниципального округа были вручены грамоты, медали и ценные подарки. Поощрительными призами были награждены дети, кто выступил и рассказал истории о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

И, конечно, нельзя не отметить родителей юных участников Викторины. В этом году организаторы предложили родителям также вне конкурса принять участие в викторине, и за лучший результат они также получили специальный приз от Уполномоченного по правам человека в Псковской области. Они продемонстрировали, что знают и чтут историю своих близких родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и передают память о них своим детям.

Как отметил по итогам прошедшей викторины уполномоченный по правам человека в Псковской области, большинство школьников нашей области, кто принял участие в викторине, показали достаточно хорошие знания истории как Второй мировой войны, так и составной её части – Великой Отечественной войны. Конечно, в ряде работ были и ошибки, которые, как я понимаю, больше связаны с действующей пропагандисткой риторикой отдельных государств, пытающихся приуменьшить вклад СССР в разгром нацизма и решающей роли СССР в Победе над гитлеровской Германией. К сожалению, видимо, вносят своё и современные фильмы о войне, в которых осталось мало достоверной и объективной информации о Великой Отечественной войне. «Я уж не говорю о путанице в погонах и званиях солдат и офицеров – персонажей современных фильмов о войне», – сказал Дмитрий Шахов.

Очень порадовало, что в отличие от прошлых лет юные участники Викторины не только помнят своих прадедушек и прабабушек, а для некоторых это уже прапрадедушки, но и готовы рассказать историю их подвигов в годы Великой Отечественной войны, которые они совершили ради них – будущих поколений граждан России, ради своей любимой Родины, чтобы она была свободным и независимым государством в мире, подчеркнул псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.