Общество

Познавательную лекцию провели полицейские для школьников в псковской деревне Родина

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети!» посетили родинскую среднюю общеобразовательную школу, где провели беседы в 5-х и 9-х классах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Темой беседы среди 5-х классов была «Использование несовершеннолетними средств индивидуальной мобильности». Сотрудники рассказали о том, что такое средства индивидуальной мобильности (СИМ), назвали категории лиц, которые могут использовать ими:

Лица старше 14 лет;

Лица от 7 до 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;

Лица до 7 лет только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон.

Также был сделан акцент на правилах использования средств индивидуальной мобильности, о допустимой скорости (не более 25 км/ч).

Далее беседа продолжилась с учениками 9-х классов, где рассказали тему «Ребенок за рулет скутера, мопеда или мотоцикла подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения!». Ребятам рассказали о видах транспорта, возраст, с которого можно ездить на каждом и остановились на последствиях при нарушении правил дорожного движения.