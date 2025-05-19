Общество

В России появился первый официальный дронопорт

Аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона.

«Впервые Росавиация утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. Им стал аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе», – говорится в сообщении.

О знаковом для области событии объявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Таким образом, регион открывает новую страницу в развитии беспилотной авиации, что знаменует переход от точечных проектов к созданию полноценной инфраструктуры для регулярных и безопасных полетов беспилотников, создавая основу для интеграции дронов в существующую транспортную систему страны.

«Сегодня наш регион – единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве. А в первом в России дронопорте "Пушистый" созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем», – цитирует пресс-служба главу региона.

По информации властей, присвоение «Пушистому» нового статуса стало результатом планомерной работы областного и федерального правительства, а также группы компаний «Аврора», в том числе «Аврора – беспилотные авиасистемы». Работу по подготовке и легализации аэронавигационной информации дронопорта выполнил Центр аэронавигационного обеспечения полетов, который имеет многолетний опыт по комплексному обеспечению полетов воздушных судов на Дальнем Востоке, пишет РИА Новости.

Гендиректор компании «Аврора – БАС» Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта «Пушистый» позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.

Успешный опыт Сахалинской области может стать примером для других регионов России, заинтересованных в развитии беспилотной авиации. По решению федеральных министерств транспорта, промышленности и торговли и по развитию Дальнего Востока и Арктики на Сахалине будут проводить ежегодные сборы по апробации передовых решений в сфере беспилотных технологий. С 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» на базе дронопорта «Пушистый». В нем примут участие представители десятков регионов России и стран БРИКС.